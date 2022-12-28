«Енергоатом»: Усі блоки АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимальній потужності

НАЕК «Енергоатом» підтвердила роботу всіх дев'яти блоків українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської – на максимально можливій потужності. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Сьогодні, як і раніше, всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності», – йдеться у повідомленні.



Там пояснили, що інформація НЕК «Укренерго» сьогодні у низці ЗМІ інформація про зупинення роботи українських атомних енергоблоків є хибною.



Голова Донецької ОВ Павло Кириленко в ніч на середу повідомив, що в цій області всі котельні, які працюють на газі, зупинилися через пошкодження обстрілами РФ магістрального газопроводу в Харківській області.