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В Донецке во время артобстрела погиб сотрудник СК РФ

30 декабря 2022, 15:09

В Донецке во время артобстрела погиб сотрудник СК РФ

В оккупированном Донецке сегодня погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) Евгений Рыбаков. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Отмечается, что он погиб сегодня во время артобстрела «при исполнении служебных обязанностей». На Донбасс его отправили для «расследования» «военных преступлений, совершенные киевским режимом».

Также в СК РФ заявили, что по факту гибели открыли уголовное дело.

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