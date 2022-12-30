У Донецьку під час артобстрілу загинув співробітник СК РФ

В окупованому Донецьку сьогодні загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Об'єднаному угрупованню військ (сил) Євген Рибаков. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.



Зазначається, що він загинув сьогодні під час артобстрілу «під час виконання службових обов'язків». На Донбас його відправили для «розслідування» «воєнних злочинів, вчинених київським режимом».



Також у СК РФ заявили, що за фактом загибелі відкрили кримінальне провадження.

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