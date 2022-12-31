На Донеччині через обстріли загинули троє цивільних, ще троє поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Двоє людей загинули в Бахмуті, ще одна — у Діброві. Троє цивільних поранені: у Діброві, Дальньому та Великій Новосілці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1285 мирних жителів. 2802 людини дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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