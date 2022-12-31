В Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека

В оккупированном Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



«Под обстрелы попали четыре района Донецка — Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский, Никитовский и Калининский районы Горловки, а также поселок Гольмовский на севере города, запад Макеевки и Ясиноватая», — уверяют в «СЦКК».



Там также сообщают, что в Кировском районе Донецка ранен мужчина 1981 года рождения.



В «штабе теробороны ДНР» заявляют о двух раненых в Кировском районе.



Как заявил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, оба пострадавших госпитализированы.

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