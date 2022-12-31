Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека

31 декабря 2022, 13:19

В Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека

В оккупированном Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».

«Под обстрелы попали четыре района Донецка — Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский, Никитовский и Калининский районы Горловки, а также поселок Гольмовский на севере города, запад Макеевки и Ясиноватая», — уверяют в «СЦКК».

Там также сообщают, что в Кировском районе Донецка ранен мужчина 1981 года рождения.

В «штабе теробороны ДНР» заявляют о двух раненых в Кировском районе.

Как заявил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, оба пострадавших госпитализированы.

Читайте также:

«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина и ранены двое мужчин

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война раненые
Места
Донецк
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:19
В Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека
10:22
«ЛНР» заявила, что удерживает в плену 1,2 тысячи украинских силовиков
08:49
«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина и ранены двое мужчин
00:25
Главные события в оккупации 30 декабря
22:12
В Рубежном и Северодонецке цены на продукты в два раза больше, чем в Луганске
20:01
Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях
19:36
«ДНР»: За год на оккупированной Донетчине погибли более тысячи мирных жителей
17:26
Оккупанты установили «особый режим» въезда на Луганщину из Белгородской области
16:37
«ДНР» заявила о гибели женщины из-за обстрела Ясиноватой
15:44
В Донецке воду будут давать пять часов вместо двух. Но всего три дня
15:09
В Донецке во время артобстрела погиб сотрудник СК РФ
14:40
По новым «конституциям» «ЛНР» и «ДНР» не могут применять украинские законы
13:58
«ДНР» и «ЛНР» приняли новые «конституции». Теперь глав «республик» будут назначать «парламенты»
13:19
Российские оккупанты насчитали в Мариуполе более 3 тысяч убитых местных жителей
09:50
В группировке «ЛНР» показали разрушения после ночных обстрелов в трех городах
все новости
14:10
Путин записал новогоднее обращение не у Кремля, а на фоне военных
13:46
Оккупанты запустили ракеты по Украине, в Киеве — взрывы
13:19
В Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека
12:28
Гумконвой попал под обстрел при въезде в Невское — Луганская ОВА
11:59
Кириленко рассказал об обстрелах и ракетных ударах на Донетчине
11:30
Ракета С-300 попала в отделение полиции в Лимане
10:46
На Донетчине оккупанты атаковали Авдеевку и обстреляли здание полиции
10:22
«ЛНР» заявила, что удерживает в плену 1,2 тысячи украинских силовиков
09:58
Оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненые
09:18
Гайдай пояснил важность освобождения Кременной от оккупантов
08:49
«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина и ранены двое мужчин
08:23
На Донетчине из-за обстрелов погибли трое гражданских, еще трое ранены
00:37
Министр обороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации
00:25
Главные события в оккупации 30 декабря
22:47
ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области
все новости
ВИДЕО
Алексей Резников. Скриншот Министр обороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации
31 декабря, 00:37
Донецк. Фото: Telegram В Донецке показали гостиницу «Виктория» после обстрела
30 декабря, 09:03
Константиновка. Фото: ОВА Оккупанты нанесли по Константиновке четыре ракетных удара: Последствия
29 декабря, 14:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама