У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини

В окупованому Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено двох людей. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



«Під обстріл потрапили чотири райони Донецька — Куйбишевський, Київський, Кіровський і Петровський, Микитівський і Калінінський райони Горлівки, а також селище Гольмовський на півночі міста, захід Макіївки та Ясинувата», — запевняють у «СЦКК».



Там також повідомляють, що в Кіровському районі Донецька поранено чоловіка 1981 року народження.



У «штабі тероборони ДНР» заявляють про двох поранених у Кіровському районі.



Як заявив «мер» Донецька при угрупованні «ДНР» Олексій Кулемзін, обох постраждалих госпіталізовано.



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