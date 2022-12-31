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У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини

31 грудня 2022, 13:19

У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини

В окупованому Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено двох людей. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».

«Під обстріл потрапили чотири райони Донецька — Куйбишевський, Київський, Кіровський і Петровський, Микитівський і Калінінський райони Горлівки, а також селище Гольмовський на півночі міста, захід Макіївки та Ясинувата», — запевняють у «СЦКК».

Там також повідомляють, що в Кіровському районі Донецька поранено чоловіка 1981 року народження.

У «штабі тероборони ДНР» заявляють про двох поранених у Кіровському районі.

Як заявив «мер» Донецька при угрупованні «ДНР» Олексій Кулемзін, обох постраждалих госпіталізовано.

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