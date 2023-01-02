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Армия РФ ударила по рынку в Бериславе Херсонской области, есть пострадавшие

02 января 2023, 11:08

Армия РФ ударила по рынку в Бериславе Херсонской области, есть пострадавшие

Войска РФ нанесли удар по рынку на деоккупированной ВСУ части Херсонской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Российские оккупанты продолжают использовать методы террористов, пытаясь нанести максимальный ущерб мирному населению. Сегодня был обстрелян рынок в Бериславе, есть пострадавшие», — написал он.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, ракетами и другим оружием. В Киеве поврежденобъект инфраструктуры.


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