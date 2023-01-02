Армія РФ вдарила по ринку у Бериславі Херсонської області, є постраждалі

Війська РФ завдали удару по ринку на деокупованій ЗСУ частині Херсонської області. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



«Російські окупанти продовжують використовувати методи терористів, намагаючись завдати максимальної шкоди мирному населенню. Сьогодні було обстріляно ринок у Бериславі, є постраждалі», — написав він.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, ракетами та іншою зброєю. У Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.





