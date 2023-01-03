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Кабмин приостановил электронные аукционы в системе Prozorro на время военного положения

03 января 2023, 17:38

Кабмин приостановил электронные аукционы в системе Prozorro на время военного положения

Кабмин изменил правила проведения аукционов и временно отменил торги по системе электронных закупок Prozorro, поскольку не все могут участвовать в них из-за постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Постановление Кабмина №1495 от 30 декабря 2022 вступило в силу 3 января 2023 года, сообщает Минэкономики.

Правила будут действовать во время военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

«Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника окончательно, и выиграет тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения», — сказала первая вицепремьер - министерка экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что в условиях отключения электропитания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе.

Также Свириденко анонсировала возможные изменения в системе публичных закупок и на постоянной основе.

Кроме того, постановлением была отменена локализация при закупке на нужды Вооруженных Сил, то есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и прочее теперь можно покупать на нужды ВСУ без учета требований локализации.

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