Кабмин приостановил электронные аукционы в системе Prozorro на время военного положения

Кабмин изменил правила проведения аукционов и временно отменил торги по системе электронных закупок Prozorro, поскольку не все могут участвовать в них из-за постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Постановление Кабмина №1495 от 30 декабря 2022 вступило в силу 3 января 2023 года, сообщает Минэкономики.



Правила будут действовать во время военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.



«Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника окончательно, и выиграет тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения», — сказала первая вицепремьер - министерка экономики Юлия Свириденко.



Она отметила, что в условиях отключения электропитания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе.



Также Свириденко анонсировала возможные изменения в системе публичных закупок и на постоянной основе.



Кроме того, постановлением была отменена локализация при закупке на нужды Вооруженных Сил, то есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и прочее теперь можно покупать на нужды ВСУ без учета требований локализации.