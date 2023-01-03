Кабмін призупинив електронні аукціони в системі Prozorro на час військового стану

Кабмін змінив правила проведення аукціонів та тимчасово скасував торги по системі електронних закупівель Prozorro, оскільки не всі можуть брати участь у них через постійні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Постанова Кабміну №1495 від 30 грудня 2022 року набула чинності 3 січня 2023 року, повідомляє Мінекономіки.



Правила діятимуть під час військового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.



«Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. З сьогоднішнього дня всі торги, які будуть оголошені Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну при подачі пропозиції», — сказала перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.



Вона зазначила, що в умовах відключення електроживлення та інтернету не всі учасники мали змогу торгуватись в аукціоні.



Також Свириденко анонсувала можливі зміни у системі публічних закупівель на постійній основі.



Крім того, постановою було скасовано локалізацію при закупівлі на потреби Збройних Сил, тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації.