РФ обещает льготную ипотеку для людей в оккупации: Подробности

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки для подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий, а также для захваченных районов Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает российский «ТАСС».



Отмечается, что получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 10%.



«Массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», — заявил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.



Напомним, президент РФ Владимир Путин пообещал жителям оккупированных украинских территорий ипотеку по ставке в 2% годовых.