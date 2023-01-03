РФ обіцяє пільгову іпотеку для людей в окупації: Подробиці

Уряд Росії затвердив програму пільгової іпотеки для підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій, а також для захоплених районів Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє російський «ТАСС».



Зазначається, що отримати пільговий іпотечний кредит за ставкою не більше ніж 2% річних можна буде на придбання й будівництво житла в цих регіонах. Максимальний розмір кредиту за пільговою ставкою становитиме шість мільйонів рублів. Початковий внесок — не менше ніж 10%.



«Масової видачі на перших порах не буде, але з урахуванням того, що інтерес у місцевих забудовників уже є, попит на іпотечні програми зростатиме», — заявив профільний віцепрем'єр Марат Хуснуллін.



Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін пообіцяв жителям окупованих українських територій іпотеку за ставкою 2% річних.