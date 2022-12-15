Путин пообещал людям в оккупации жилье по льготной ипотеке

Жителям подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей президент РФ Владимир Путин пообещал ипотеку по ставке в 2% годовых. Об этом сообщают российские «РИА Новости».



Путин назвал это «особым решением». Жилье в ипотеку под 2% он предлагает предоставлять в новостройках. Также российский президент сказал, что объем жилищного строительства в «новых регионах» пока ограничен, но введение льготной ипотеки «послужит условием для его долгосрочного развития».



«Ясно, что сейчас там эта новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство», — уверяет Путин.

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