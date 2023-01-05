Патріарх РПЦ Кирило закликав встановити «різдвяне перемир'я»

Патріарх Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав встановити «різдвяне перемир'я». Відповідне звернення опубліковано на сайті РПЦ.

«Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби і в день Різдва Христового», - вказано на сайті церкви.

21 грудня ювенальні прокурори України повідомили, що через війну РФ проти України загинули 450 дітей, а поранила російська армія 863 дитини з початку повномасштабного вторгнення.