Шмигаль закликав українців бути готовими до аварійних відключень світла

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у зв'язку із суттєвим похолоданням та можливим черговим ракетним ударом по енергетиці українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень. Про це він сказав під час засідання уряду.



«Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Протягом 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого ушкодження отримали об'єкти генерації та магістральних мереж. Також тривали обстріли енергетики на сході та на півдні», - нагадав він.



За словами прем'єра, тепла погода та святкові дні призвели до зниження споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже 5 січня споживання зросло, тому у центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було запроваджено графіки планових відключень.



«З сьогоднішнього дня очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться», - заявив він.



Крім цього, за словами Шмигаля, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.