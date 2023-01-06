Главные события в оккупации 6 января

Общество

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин хочет контролировать соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута Донецкой области, потому для российских оккупационных войск так важно взять именно этот украинский город.



В правительстве обратились к украинским гражданам на временно оккупированных территориях с призывом не посещать храмы на Рождество из-за возможных провокаций РФ.



В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина на одном из постаментов Аллеи классиков в Городском саду. Ранее на этих постаментах были бюсты представителей литературы и науки. Какой из них заменили Лениным, неизвестно.



Журналисты опознали нескольких осужденных, о снятии судимостей с которых заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Среди них люди, получившие сроки за убийство, разбой, организацию преступной группировки и производство амфетамина.



Политика



В то время как Владимир Путин записывает новогоднее обращение на фоне якобы военных где-то в тылу, Евгений Пригожин встречает Новый год на передовой. Ездит на фронт, общается с заключенными-добровольцами, ходит на похороны погибших. Как «повар Путина» стал «лицом» СВО и зачем ему публичность?



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.