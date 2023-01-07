Оккупанты атаковали 10 населенных пунктов на Донетчине, есть погибшие

Донецкая область. Фото: полиция

На Донетчине за минувшие сутки российские силы совершили 17 огневых атак. Есть погибшие и пострадавшие гражданские, а также разрушения. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Полицейские фиксируют последствия российских обстрелов в десяти населенных пунктах. Под огнем из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии, минометов находились Авдеевка, Краматорск, Бахмут, Курахово, Великая Новоселка, Красная Гора, Времовка, Каменка, Островское, Предтечино.



Уничтожено и повреждено 38 гражданских объектов: 31 жилой дом, предприятие, больница, хозяйственная постройка, автомобили, гаражи.



В полиции отметили, что пять ракет «С-300» оккупанты направили по Краматорску. Разрушены 15 частных домов и помещения предприятия. Из реактивной артиллерии противник накрыл Бахмутский район. В поселке Красная Гора снаряд попал в частный дом, есть погибший. Под массированным огнем находился Бахмут. В результате попаданий повреждены четыре дома, погибла женщина-волонтер. Ранения получили гражданские жители, среди них — два сотрудника полиции.



Ракетами российские войска обстреляли Предтечино, есть травмированный. Еще один человек ранен в Курахово. Там снаряды попали в больницу, три многоквартирных и один частный дом.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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