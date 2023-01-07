Окупанти атакували 10 населених пунктів на Донеччині, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині за минулу добу російські сили здійснили 17 вогневих атак. Є загиблі та постраждалі цивільні, а також руйнування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.



Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів у десяти населених пунктах. Під вогнем із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії, мінометів перебували Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Курахове, Велика Новосілка, Червона Гора, Времівка, Кам'янка, Острівське, Предтечине.



Знищено та пошкоджено 38 цивільних об'єктів: 31 житловий будинок, підприємство, лікарню, господарську споруду, автомобілі, гаражі.



У поліції зазначили, що п'ять ракет «С-300» окупанти спрямували по Краматорську. Зруйновано 15 приватних будинків і приміщення підприємства. Із реактивної артилерії противник накрив Бахмутський район. У селищі Червона Гора снаряд влучив у приватний будинок, є загиблий. Під масованим вогнем перебував Бахмут. Через влучення пошкоджено чотири будинки, загинула жінка-волонтер. Поранення дістали цивільні жителі, серед них — двоє співробітників поліції.



Ракетами російські війська обстріляли Предтечине, є травмований. Ще одна людина поранена в Кураховому. Там снаряди влучили в лікарню, три багатоквартирні та один приватний будинок.



Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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