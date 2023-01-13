Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

У Росії скасували відстрочку від мобілізації для батьків із трьома дітьми

13 січня 2023, 11:57

У Росії скасували відстрочку від мобілізації для батьків із трьома дітьми

У Росії скасували відстрочку від мобілізації для батьків із трьома дітьми, яка надавалася директивою Генштабу ЗС РФ. Про це повідомили депутатка Держдуми й військком Забайкалля.

Як зазначила у своєму Telegram-каналі депутатка Держдуми від КПРФ Ніна Останіна, скасовано пункт директиви Генштабу від 4 жовтня 2022 року щодо відтермінування під час проведення часткової мобілізації батьків для багатодітних родин із трьома дітьми. Відповідний документ було направлено до військкоматів наприкінці грудня минулого року.

Останіна сказала, що часткова мобілізація завершена, і це означає, що призивати батьків із трьома дітьми не будуть. І припустила, що військове відомство скасувало рішення про відтермінування, оскільки «повертати тих, хто вже перебуває в зоні СВО, дуже важко».

Про те, що Генштаб скасував раніше ухвалене рішення про право на відстрочку від військової служби для багатодітних мобілізованих, повідомив також військовий комісар Забайкальського краю Юрій Шувалов у коментарі російському виданню «Чита.ру».

«Рішення про надання відстрочки багатодітним батькам скасовано начальником Генерального штабу рішенням від 21 грудня. Документ від 4 жовтня скасовано повністю», — заявив він.

Читайте также:

До 10 років в'язниці: Путін підписав закон про покарання за відмову йти на війну чи добровільну здачу в полон

Президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, яка стартувала 21 вересня 2022 року. У жовтні того ж року Генштаб розіслав до військкоматів і призовних комісій вказівку щодо розширення прав на відстрочку для батьків із трьома дітьми до 16 років. За чинним законом, відстрочка надається, якщо є чотири дитини й більше. Пізніше Держдума не змогла ухвалити поправки до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову багатодітним батькам із трьома дітьми.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Мобілізація
Місця
Росія

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
02:00
Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ
01:04
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
23:27
Головні події в окупації 12 січня
20:30
В окупованому Алчевську з 9 січня знову «мобілізують» чоловіків на війну — Генштаб
15:47
Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС
15:18
У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»
14:13
У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті
12:26
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»
10:59
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
23:04
Головні події в окупації 11 січня
21:54
Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі
20:53
У Маріуполі окупанти демонтують трамвайні колії
20:35
Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара. Українська влада цього не підтверджує
Всі новини
12:00
Армія РФ 26 разів за минулу добу вдарила по території Донецької області
11:57
У Росії скасували відстрочку від мобілізації для батьків із трьома дітьми
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
11:12
Обстріли на Донеччині: Ситуація на чотирьох напрямках
10:54
Росія намагається створити двомільйонну армію — військова розвідка
10:01
Лях розповів про виплати пораненим і соціальні їдальні у Слов'янську
09:52
На Донеччині відбуваються екстрені відключення світла — ДТЕК
09:41
ISW: Російські сили, ймовірно, захопили більшу частину Соледара
09:21
У Зеленського розповіли про втрати окупантів у районі Бахмута та Соледара
09:06
Війська РФ інтенсивно наступають на Донецькому напрямку, заявили в Міноборони України
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
08:53
Армія РФ вдарила артилерією по Марганецькій громаді Дніпропетровської області
08:17
Обстріли на Донеччині: Двоє загиблих і двоє поранених
02:00
Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ
01:04
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
Всі новини
ВІДЕО
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ► Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
13 січня, 01:04
Село Невське на Луганщині: під обстрілами гинуть люди ► Село Невське на Луганщині: під обстрілами гинуть люди ►
13 січня, 00:02
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі «ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
12 січня, 10:59

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама