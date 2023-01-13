У Росії скасували відстрочку від мобілізації для батьків із трьома дітьми, яка надавалася директивою Генштабу ЗС РФ. Про це повідомили депутатка Держдуми й військком Забайкалля.



Як зазначила у своєму Telegram-каналі депутатка Держдуми від КПРФ Ніна Останіна, скасовано пункт директиви Генштабу від 4 жовтня 2022 року щодо відтермінування під час проведення часткової мобілізації батьків для багатодітних родин із трьома дітьми. Відповідний документ було направлено до військкоматів наприкінці грудня минулого року.



Останіна сказала, що часткова мобілізація завершена, і це означає, що призивати батьків із трьома дітьми не будуть. І припустила, що військове відомство скасувало рішення про відтермінування, оскільки «повертати тих, хто вже перебуває в зоні СВО, дуже важко».



Про те, що Генштаб скасував раніше ухвалене рішення про право на відстрочку від військової служби для багатодітних мобілізованих, повідомив також військовий комісар Забайкальського краю Юрій Шувалов у коментарі російському виданню «Чита.ру».



«Рішення про надання відстрочки багатодітним батькам скасовано начальником Генерального штабу рішенням від 21 грудня. Документ від 4 жовтня скасовано повністю», — заявив він.

Президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, яка стартувала 21 вересня 2022 року. У жовтні того ж року Генштаб розіслав до військкоматів і призовних комісій вказівку щодо розширення прав на відстрочку для батьків із трьома дітьми до 16 років. За чинним законом, відстрочка надається, якщо є чотири дитини й більше. Пізніше Держдума не змогла ухвалити поправки до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову багатодітним батькам із трьома дітьми.



Дивіться також:



