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«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»

19 січня 2023, 16:18

«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»

Очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін призначив нового «міністра юстиції». Про це йдеться у відповідному «указі».

Зазначається, що Юрія Сироватка звільнено з «посади» з 8 січня 2023 року. «Виконувачем обов'язків» став Олексій Шамов — з 9 січня.

Сироватко керував так званим «відомством» з 2019 року, і зберіг свою «посаду» в новому складі «уряду» влітку 2022 року. Про Шамова відомо, що він навчався в Донецьку в інституті МВС, почав працювати в «мін'юсті ДНР» у 2014 році. Останнім часом був «заступником міністра юстиції».

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