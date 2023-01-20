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ЧВК «Вагнера» стала ключевым компонентом РФ в войне против Украины — Британская разведка

20 января 2023, 10:03

ЧВК «Вагнера» стала ключевым компонентом РФ в войне против Украины — Британская разведка

27 декабря 2022 года единый государственный реестр РФ показал, что ЧВК «Вагнера» официально зарегистрирована как юридическое лицо. Об этом идёт речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что «организация» заявила о своей основной деятельности как «консалтинг в области управления», а о боевых услугах не упоминалось.

«Пока неясно, в какой степени структура «ЧВК Центр Вагнера» будет использоваться для управления военизированной деятельностью Вагнера. Частные военные компании (ЧВК) остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона», - рассказали разведчики.

Кроме того сообщается, что хозяин ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

«Вагнер почти наверняка сейчас командует 50 000 бойцами в Украине и стал ключевым компонентом украинской кампании. Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию», - сообщили в Британской разведке.

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