ПВК «Вагнера» стала ключовим компонентом РФ у війні проти України — Британська розвідка

27 грудня 2022 року єдиний державний реєстр РФ показав, що ПВК «Вагнера» офіційно зареєстрована як юридична особа. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії.



Зазначається, що «організація» заявила про свою основну діяльність як «консалтинг у галузі управління», а про бойові послуги не згадувалося.

«Поки неясно, якою мірою структура «ПВК Центр Вагнера» використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю Вагнера. Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, незважаючи на тривалі дискусії щодо реформування закону», - розповіли розвідники.

Крім того, повідомляється, що господар ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

«Вагнер майже, напевно, зараз командує 50 000 бійцями в Україні і став ключовим компонентом української кампанії. Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина та ще більше узаконити дедалі відомішу організацію», - повідомили у Британській розвідці.

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