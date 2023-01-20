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Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий

20 января 2023, 16:39

Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий

Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В конце прошлого года правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции», - говорится в сообщении.

Таким образом, приказом от 13 января внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, согласно которым город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

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