Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В конце прошлого года правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции», - говорится в сообщении.



Таким образом, приказом от 13 января внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, согласно которым город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.