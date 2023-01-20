Мінреінтеграції виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій. Про це повідомляє прес-служба відомства.



«Наприкінці минулого року уряд ухвалив постанову №1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією. Цей список періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції», - йдеться у повідомленні.



Таким чином, наказом від 13 січня внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, згідно з якими місто Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій.