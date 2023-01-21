Зеленський був із дружиною: У Києві прощаються із загиблими в Броварах керівництвом і співробітниками МВС

У Києві відбувається церемонія прощання із загиблими в Броварах через падіння вертольота керівництвом і співробітниками Міністерства внутрішніх справ.



Церемонію вирішили провести в Українському домі, на під'їзді до нього обмежено рух Інститутською та Хрещатиком.





Попрощатися із загиблими керівництвом і співробітниками МВС приходять люди в цивільній і військовій формі. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих разом із дружиною Оленою.



Похорон заплановано на Байковому кладовищі в Києві.

У Броварах уранці 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт, після чого виникла пожежа.



Після завершення пошуково-рятувальних робіт на місці аварії гелікоптера ДСНС повідомила, що загинули 14 осіб, із них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей. Серед загиблих під час падіння гелікоптера в Броварах — троє людей із керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, і троє людей з-поміж помічників та охорони міністра.



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