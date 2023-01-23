Жителя Славянска приговорили к 8 годам лишения свободы за работу на оккупантов

8 лет в тюрьме проведет житель Славянска за передачу оккупантам информации о ВСУ. Фото: Донецкая областная прокуратура

За разглашение оккупантам информации о позициях ВСУ был приговорен к 8 годам лишения свободы житель Славянска. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор жителю г. Славянска за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, в условиях военного положения с целью предоставления такой информации незаконным вооруженным формированием (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы», - написали прокуроры.

Отмечается, что в суде прокурором было доказано, что в течение марта - октября 2022 года учитель физики одной из школ Донбасса по собственному аккаунту через мессенджер распространял в чат-боте фейковой «народной милиции «ДНР» текстовую информацию о расположении военнослужащих ВСУ.

Правоохранители сообщили, что ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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