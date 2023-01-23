Жителя Слов'янська засуджено до 8 років позбавлення волі за роботу на окупантів

8 років у в'язниці проведе мешканець Слов'янська за передачу окупантам інформації про ЗСУ. Фото: Донецька обласна прокуратура

За розголошення окупантам інформації про позиції ЗСУ було засуджено до 8 років позбавлення волі мешканця Слов'янська. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю м. Слов’янська за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації незаконним збройним формуванням (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі», - написали прокурори.

Зазначається, що в суді прокурором було доведено, що упродовж березня – жовтня 2022 року вчитель фізики однієї зі шкіл Донбасу з власного акаунту через месенджер поширював у чат-боті фейкової «народної міліції «ДНР» текстову інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ.

Правоохоронці повідомили, що йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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