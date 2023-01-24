Уволен заместитель генпрокурора Симоненко. Ранее стало известно про его отпуск за границей

Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генерального прокурора по собственному желанию. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко», — говорится в сообщении ведомства.



СМИ выяснили, что на Новый год Симоненко ездил в отпуск за границу, несмотря на военное положение и прямой запрет президента Владимира Зеленского.



По словам журналиста Михаила Ткача, свой 10-дневный отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его женой в Instagram.



Симоненко выехал из Украины 30 декабря через пункт пропуска Краковец и вернулся в страну 8 января. Через границу в обеих случаях его вез Mercedes, зарегистрированный на компанию жену львовского бизнесмена и депутата облсовета Григория Козловского.