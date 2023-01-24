В пригороде Мариуполя прогремели взрывы и работала система ПВО оккупантов

В оккупированном российскими войсками поселке Старый Крым, который находится недалеко от Мариуполя, днем прогремели взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.



Он отметил, что после звуков взрывов начался пожар в котельной, которая примыкает к зданию российской «администрации».

Кроме того Пётр Андрющенко сообщил о работе ПВО и авиации в регионе.

Видео последствий взрыва опубликовали местные телеграм-каналы.

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