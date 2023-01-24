У передмісті Маріуполя прогриміли вибухи та працювала система ППО окупантів

В окупованому російськими військами селищі Старий Крим, що знаходиться недалеко від Маріуполя, вдень пролунали вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що після звуків вибухів почалася пожежа в котельні, яка примикає до будівлі російської адміністрації.

Крім того, Петро Андрющенко повідомив про роботу ППО та авіації в регіоні.

Відео наслідків вибуху опублікували місцеві телеграм-канали.

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