Удар по Покровску: еще одна жертва

Виталий Кинц умер от ран в больнице. Фото: МВД

В больнице умер начальник пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Донецкой области Виталий Кинц.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Сегодня ночью навсегда остановилось сердце начальника 9-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Виталия Кинца, пострадавшего при ликвидации последствий обстрелов в г. Покровске», — говорится в сообщении.

Во время повторного обстрела Виталий Кинц получил тяжелые ранения, врачи пытались спасти его за его жизнь, но ночью 13 августа он умер.

МВД выражает соболезнования родным.

Напомним, 8 августа в Покровске завершились аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, который был поврежден в результате ракетного обстрела российских сил.

По данным на тот момент, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник спасательной службы, еще 82 человека получили ранения.

Российские войска ударили по центру Покровска вечером 7 августа. По данным украинских властей, атака совершена двумя «Искандерами». Прилеты были зафиксированы в 19:15 и 19:52.