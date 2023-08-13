Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Удар по Покровську: ще одна жертва

13 серпня 2023, 11:47

Удар по Покровську: ще одна жертва

Віталій Кінц помер від ран у лікарні. Фото: МВС Віталій Кінц помер від ран у лікарні. Фото: МВС

У лікарні помер начальник пожежно-рятувального загону ДСНС у Донецькій області Віталій Кінц.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав при ліквідації наслідків обстрілів у м. Покровську», — йдеться у повідомленні.

Під час повторного обстрілу Віталій Кінц зазнав тяжких поранень, лікарі намагалися врятувати його за його життя, але вночі 13 серпня він помер.

МВС висловлює співчуття рідним.

Нагадаємо, 8 серпня у Покровську завершилися аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу російських сил.

За даними на той момент, загинули 7 людей, у тому числі 1 співробітник рятувальної служби, ще 82 особи отримали поранення.

Російські війська вдарили по центру Покровська увечері 7 серпня. За даними української влади, атака здійснена двома «Іскандерами». Прильоти були зафіксовані о 19:15 та 19:52.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область Покровськ ракетний удар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
23:54
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
23:41
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня
22:10
У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ
15:48
В окупованій Макіївці обстріляно полігон ТПВ, поранено чоловіка
12:24
Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня
21:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав ще один мирний житель
18:30
Шестеро людей постраждали під час ДТП в окупованому Маріуполі
17:21
«ДНР»: За тиждень через обстріл загинули 11 людей, у тому числі одна дитина
14:57
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав мирний житель
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 серпня
22:00
У Донецьку більше не буде «МВС ДНР»
20:02
«ДНР» засудила до 25 років колонії ще одного бійця «Азова»
17:40
На окупованій Луганщині в ДТП постраждали троє людей, одна — загинула
10:47
У «ДНР» заявили про смерть мешканця Горлівки під час обстрілу
09:15
«ДНР»: За добу під час обстрілів загинуло четверо людей, ще 12 поранено
усі новини
11:07
По Юріївці під Маріуполем завдано ракетного удару
10:38
Українська ППО збила російський вертоліт «Алігатор»
09:52
Біля Бахмута ситуація залишається складною
09:47
Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
09:03
Жителів Торецька та Сіверська на Донеччині поранено внаслідок обстрілів
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
22:57
Обстріл та обшук судна «Сукра Окан» ніким не підтверджено, окрім Росії — Гуменюк
22:32
Кириленко: Майже 400 дітей із сім'ями потрібно евакуювати з найгарячіших точок Донбасу
21:53
РФ вивела на чергування в Чорне море надводний ракетоносій
21:05
Російська армія обстріляла Херсонщину з авіації та артилерії, є поранені
20:25
У Донецькій області поранено двох жінок — у Торецьку та Сіверську
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:48
У Зеленського відреагували на зупинку Росією судна у Чорному морі
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:51
Число біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС досягло майже 4,07 млн — Євростат
17:26
Росіяни на ТОТ не видаватимуть атестати без наявності російського паспорта — ЦНС
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
15:48
Пожежа на звалищі у Маріуполі. Відео виклали очевидці
14:58
На Харківщині чоловік підірвався на міні
14:01
Росіяни обстріляли цивільне судно у Чорному морі та підняли гелікоптер
усі новини
ВІДЕО
В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото: Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
14 серпня, 09:47
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ► У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
12 серпня, 23:54
Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео У центрі Москви збито безпілотник
11 серпня, 11:18
Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії
10 серпня, 18:40
У Сергієво-Посаді РФ горить завод Міноборони РФ, є постраждалі. Фото: Російські ЗМІ У Підмосков'ї стався вибух на заводі, який виготовляє військове обладнання
09 серпня, 11:21
Міст у районі Генічеська. Фото: ТАСС Завдано ударів по мостах біля Генічеська та Чонгара
06 серпня, 17:40

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама