Удар по Покровську: ще одна жертва

Віталій Кінц помер від ран у лікарні. Фото: МВС

У лікарні помер начальник пожежно-рятувального загону ДСНС у Донецькій області Віталій Кінц.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав при ліквідації наслідків обстрілів у м. Покровську», — йдеться у повідомленні.

Під час повторного обстрілу Віталій Кінц зазнав тяжких поранень, лікарі намагалися врятувати його за його життя, але вночі 13 серпня він помер.

МВС висловлює співчуття рідним.

Нагадаємо, 8 серпня у Покровську завершилися аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу російських сил.

За даними на той момент, загинули 7 людей, у тому числі 1 співробітник рятувальної служби, ще 82 особи отримали поранення.

Російські війська вдарили по центру Покровська увечері 7 серпня. За даними української влади, атака здійснена двома «Іскандерами». Прильоти були зафіксовані о 19:15 та 19:52.