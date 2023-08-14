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Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засуджено до 12 років в'язниці за держзраду

14 серпня 2023, 14:43

Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засуджено до 12 років в'язниці за держзраду

Колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на терористичний акт на користь держави-агресора. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«Прокурори в суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка представляла державну таємницю, та передавав її представникам РФ. Також за завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшукував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для скоєння теракту», — зазначається у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що метою генерал-майора СБУ було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ визнано винним у державній зраді, закінченому замахом на вчинення терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими запасами 111, ч. 2 статті 15 ч. 5 статті 27 . 258, ч. 1 статті 263 КК України.

Шайтанова було затримано співробітниками контррозвідки СБУ 14 квітня 2020 року. Його підозрювали у державній зраді та вчиненні терористичних актів, а також у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва. Того ж дня слідчі СБУ оголосили генерал-майору Шайтанову про підозру у скоєнні державної зради та терористичного акту – ч.1 ст. 111 (держзміна), ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, Шайтанов перебував на агентурному зв'язку під псевдонім «Бобиль» із полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим.

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