Зеленский посетил бригады, наступающие на Мелитопольском направлении

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в расположениях бригад, ведущих наступательные действия на Мелитопольском направлении. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Отмечается, что президент заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, которые находятся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.



В частности, военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий.



Зеленский и командиры военных соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащения бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.



Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александром Тарнавским и побывал в расположениях бригад.



Президент также посетил хирургическое отделение в Запорожской области, через которое каждый день проходят до 200 раненых защитников.

14 августа президент Украины посетил штабы бригад, которые ведут наступление в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.

Фото: Офис президента