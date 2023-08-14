Президент Владимир Зеленский побывал на командных пунктах нескольких бригад в районе Соледара. Об этом сообщил пресс-служба Офиса президента.
Президент заслушал доклад бригадного генерала Артема Богомолова относительно оперативной обстановки и взаимодействия бригад в зоне ответственности ОТУ «Соледар».
Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в боях на Бахмутском направлении.
Кроме того, президент посетил оптико-электронный тир, позволяющий овладеть основными видами стрелкового и переносного вооружения постсоветского и западного образцов. Отмечается, что наличие такого тира помогает существенно сократить сроки подготовки военнослужащих.
Он также посетил передовой стабилизационный пункт, принимающий раненых и травмированных военнослужащих из Бахмутского направления.
Фото: Офис президента