Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямі

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямі. Про це повідомляється на сайті глави держави.



Зазначається, що президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами та комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.



Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БПЛА противника. Також є потреба у безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.



Зеленський та командири військових з'єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням та технікою, потребу у броньованому евакуаційному транспорті.



Зеленський зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях бригад.



Президент також відвідав хірургічне відділення у Запорізькій області, через яке щодня проходять до 200 поранених захисників.

14 серпня президент України відвідав штаби бригад, які ведуть наступ у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування Соледар.

Фото: Офіс президента