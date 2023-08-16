Фото: Павел Кириленко

Российские оккупанты в минувшие сутки продолжали обстрелы населенных пунктов в Донецкой области. В результате обстрелов 4 мирных жителя погибли, 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«На Горловском направлении в Торецкой громаде в Пивничном ранены 2 человека, повреждены 5 домов и админздание; в Дружбе поврежден дом. По Константиновке враг выпустил 4 залпа из Смерчей — повреждены 9 домов, газопровод и 2 линии электропередач. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждено несколько домов», — говорится в сообщении.



На Лисичанском направлении в Северске 1 человек погиб и 3 ранены, разрушено админздание, повреждены 2 дома. В Лиманской громаде 1 человек погиб в Ямполе и 1 ранен в Торском.



На Волновахском направлении повреждена хозяйственная постройка в Богоявленке, российские оккупанты обстреляли Максимовку и Угледар.



На Донецком направлении утром россияне обстреляли из танков две улицы Авдеевки. В Кураховской громаде из «Ураганов» обстреляно сельхозпредприятие.

Фото: Павел Кириленко