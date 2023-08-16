Внаслідок обстрілів Донецької області загинули 4 особи, 7 отримали поранення — голова ОВА

Фото: Павло Кириленко

Російські окупанти минулої доби продовжували обстріл населених пунктів у Донецькій області. В результаті обстрілів 4 мирні жителі загинули, 7 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«На Горлівському напрямку в Торецькій громаді у Північному поранено 2 особи, пошкоджено 5 будинків та адмінбудівлю; у Дружбі пошкоджено будинок. По Костянтинівці ворог випустив 4 залпи зі Смерчів — пошкоджено 9 будинків, газопровід та 2 лінії електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено кілька будинків», - йдеться у повідомленні.



На Лисичанському напрямку у Сіверську 1 особа загинула та 3 поранені, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 будинки. У Лиманській громаді 1 людина загинула в Ямполі і 1 поранена в Торському.



На Волноваському напрямі пошкоджено господарську споруду в Богоявленці, російські окупанти обстріляли Максимівку та Вугледар.



На Донецькому напрямку вранці росіяни обстріляли із танків дві вулиці Авдіївки. У Курахівській громаді з «Ураганів» обстріляно сільгосппідприємство.

Фото: Павло Кириленко