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«Суд ДНР» засудив полоненого військового ЗСУ 22 рокам в’язниці

22 серпня 2023, 11:34

«Суд ДНР» засудив полоненого військового ЗСУ 22 рокам в’язниці

Так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив полоненого українського військового В'ячеслава Симбірського до 22 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «вбивстві мирного мешканця». Про це повідомляє агентство «РИА Новости» із посиланням на прес-службу СК РФ.

В'ячеслав Симбірський проходив військову службу у військовій частині А0989 (56-а механізована бригада ЗСУ) на посаді стрільця-помічника гранатометника.

Стверджується, що у березні минулого року його підрозділ базувався на територіях сіл Новопетрівка та Георгіївка Великоновоселівського району. П'ятого березня 2022 року Симбірський, їдучи бойовою машиною піхоти, побачив, як чоловік у цивільному одязі без зброї забіг до одного з приватних будинків.

Саме тоді Симбірський, за заявами окупантів, нібито «навів автоматичну гармату додому та вистрілив». Стверджується, що снаряд пробив стіну будинку та вбив цивільного.

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