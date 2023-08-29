Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблий та постраждалі

Російська армія не перестає бити по Херсонській області. Минулої доби було вбито одного цивільного, також відомо про чотирьох поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Минулої доби противник здійснив 61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 18 снарядів», — написав він.



За словами Прокудіна, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; території та спорудження дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.



«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — отримали поранення», — резюмував глава регіону.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу російських військ 28 серпня на Херсонщині постраждало двоє мешканців. Також стало відомо про загибель пенсіонерки.