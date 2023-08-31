ВС РФ за сутки разрушили 43 жилых дома в Донецкой области, убили троих мирных жителей

Российские захватчики совершили 26 обстрелов территории Донецкой области за миннувшие сутки, удары наносились с применением авиационной управляемой бомбы «Гром-Е1», ракетных комплексов «Искандер-М», ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», артиллерии и танков. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погибли трое мирных жителей, а ранения получили еще 11 гражданских лиц.
Атакам войск РФ подверглись 15 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Курдюмовка, Петровка, Северное, Щербиновка, села Багатир, Заветное, Клещеевка, Межевое, Шевченко.
Повреждены за сутки 54 гражданских объекта: 43 жилых дома, из них 10 многоквартирных, детсад, ангар, хозяйственные постройки, складские помещения, гараж, автомобили.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 133 человека, с начала обязательной эвакуации — 88 537 человек, среди них 11 073 — дети, 3 862 — люди с инвалидностью.
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