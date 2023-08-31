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ВС РФ за сутки разрушили 43 жилых дома в Донецкой области, убили троих мирных жителей

31 августа 2023, 11:41

ВС РФ за сутки разрушили 43 жилых дома в Донецкой области, убили троих мирных жителей

Войска РФ за минувшие сутки разрушили в Донецкой области 54 гражданских объекта. Фото: Полиция Донецкой области Войска РФ за минувшие сутки разрушили в Донецкой области 54 гражданских объекта. Фото: Полиция Донецкой области

Российские захватчики совершили 26 обстрелов территории Донецкой области за миннувшие сутки, удары наносились с применением авиационной управляемой бомбы «Гром-Е1», ракетных комплексов «Искандер-М», ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», артиллерии и танков. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погибли трое мирных жителей, а ранения получили еще 11 гражданских лиц.

Атакам войск РФ подверглись 15 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Курдюмовка, Петровка, Северное, Щербиновка, села Багатир, Заветное, Клещеевка, Межевое, Шевченко.

Повреждены за сутки 54 гражданских объекта: 43 жилых дома, из них 10 многоквартирных, детсад, ангар, хозяйственные постройки, складские помещения, гараж, автомобили.

  • Авиаудар бомбой «Гром-Е1» россияне нанесли по Курахово. Ранены 7 гражданских лиц, повреждены 10 многоквартирных и 2 частных дома.

  • Двумя ракетами «Искандер-М» ВС РФ ударили по Селидово.

  • Семь ракет С-300 ВС РФ попали по фермерскому предприятию в селе Багатир. Погибли два мирных жителя. Разрушениям подверглись 11 частных домов, помещения фермы и склады.

  • Артиллерийские обстрелы по Часовому Яру унесли жизнь мирного жителя, еще два человека травмированы. Три частных дома повреждены.

  • Заветное Новогродовской общины армия РФ обстреляла из РСЗО «Ураган» — ранила 2 гражданских лиц, повредила дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

  • Сегодня около 00:30 захватчики четырьмя ракетами атаковали село Мирное Славянской громады. Под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие. По предварительным данным, под завалами может находиться человек.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 133 человека, с начала обязательной эвакуации — 88 537 человек, среди них 11 073 — дети, 3 862 — люди с инвалидностью.

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