ЗС РФ за добу зруйнували 43 житлові будинки на Донеччині, вбили трьох мирних жителів

Війська РФ за минулу добу зруйнували в Донецькій області 54 цивільні обʼєкти. Фото: Поліція Донецької області

Російські загарбники здійснили 26 обстрілів території Донецької області за минулу добу, удари завдавалися із застосуванням авіаційної керованої бомби «Гром-Е1», ракетних комплексів «Іскандер-М», ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерії та танків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинули троє мирних жителів, а поранення отримали ще 11 цивільних осіб.

Атакам військ РФ зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Петрівка, Північне, Щербинівка, села Багатир, Завітне, Кліщіївка, Межове, Шевченко.

Пошкоджено за добу 54 цивільні об'єкти: 43 житлові будинки, з них 10 багатоквартирних, дитсадок, ангар, господарські будівлі, складські приміщення, гараж, автомобілі.

Авіаудар бомбою «Гром-Е1» росіяни завдали по Кураховому. Поранено 7 цивільних осіб, пошкоджено 10 багатоквартирних та 2 приватні будинки.





Двома ракетами «Іскандер-М» ЗС РФ вдарили по Селидовому.





Сімома ракетами С-300 ЗС РФ влучили по фермерському підприємству в селі Багатир. Загинули двоє мирних жителів. Руйнування зазнали 11 приватних будинків, приміщення ферми та склади.





Артилерійські обстріли по Часовому Яру забрали життя мирного жителя, ще двох людей травмовано. Три приватні будинки пошкоджено.





Завітне Новогродівської громади армія РФ обстріляла з РСЗВ «Ураган» — поранила двох цивільних осіб, пошкодила будинок, господарську споруду та автомобіль.





Сьогодні близько 00:30 загарбники чотирма ракетами атакували село Мирне Слов'янської громади. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство. За попередніми даними, під завалами може бути людина.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 133 особи, з початку обов'язкової евакуації — 88 537 осіб, серед них 11 073 — діти, 3 862 — люди з інвалідністю.

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