ЗС РФ за добу зруйнували 43 житлові будинки на Донеччині, вбили трьох мирних жителів

Російські загарбники здійснили 26 обстрілів території Донецької області за минулу добу, удари завдавалися із застосуванням авіаційної керованої бомби «Гром-Е1», ракетних комплексів «Іскандер-М», ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерії та танків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинули троє мирних жителів, а поранення отримали ще 11 цивільних осіб.
Атакам військ РФ зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Петрівка, Північне, Щербинівка, села Багатир, Завітне, Кліщіївка, Межове, Шевченко.
Пошкоджено за добу 54 цивільні об'єкти: 43 житлові будинки, з них 10 багатоквартирних, дитсадок, ангар, господарські будівлі, складські приміщення, гараж, автомобілі.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 133 особи, з початку обов'язкової евакуації — 88 537 осіб, серед них 11 073 — діти, 3 862 — люди з інвалідністю.
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