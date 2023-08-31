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ЗС РФ за добу зруйнували 43 житлові будинки на Донеччині, вбили трьох мирних жителів

31 серпня 2023, 11:41

ЗС РФ за добу зруйнували 43 житлові будинки на Донеччині, вбили трьох мирних жителів

Війська РФ за минулу добу зруйнували в Донецькій області 54 цивільні обʼєкти. Фото: Поліція Донецької області Війська РФ за минулу добу зруйнували в Донецькій області 54 цивільні обʼєкти. Фото: Поліція Донецької області

Російські загарбники здійснили 26 обстрілів території Донецької області за минулу добу, удари завдавалися із застосуванням авіаційної керованої бомби «Гром-Е1», ракетних комплексів «Іскандер-М», ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерії та танків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинули троє мирних жителів, а поранення отримали ще 11 цивільних осіб.

Атакам військ РФ зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Петрівка, Північне, Щербинівка, села Багатир, Завітне, Кліщіївка, Межове, Шевченко.

Пошкоджено за добу 54 цивільні об'єкти: 43 житлові будинки, з них 10 багатоквартирних, дитсадок, ангар, господарські будівлі, складські приміщення, гараж, автомобілі.

  • Авіаудар бомбою «Гром-Е1» росіяни завдали по Кураховому. Поранено 7 цивільних осіб, пошкоджено 10 багатоквартирних та 2 приватні будинки.

  • Двома ракетами «Іскандер-М» ЗС РФ вдарили по Селидовому.

  • Сімома ракетами С-300 ЗС РФ влучили по фермерському підприємству в селі Багатир. Загинули двоє мирних жителів. Руйнування зазнали 11 приватних будинків, приміщення ферми та склади.

  • Артилерійські обстріли по Часовому Яру забрали життя мирного жителя, ще двох людей травмовано. Три приватні будинки пошкоджено.

  • Завітне Новогродівської громади армія РФ обстріляла з РСЗВ «Ураган» — поранила двох цивільних осіб, пошкодила будинок, господарську споруду та автомобіль.

  • Сьогодні близько 00:30 загарбники чотирма ракетами атакували село Мирне Слов'янської громади. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство. За попередніми даними, під завалами може бути людина.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 133 особи, з початку обов'язкової евакуації — 88 537 осіб, серед них 11 073 — діти, 3 862 — люди з інвалідністю.

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