Новація для школярів та вчителів. Мінцифри та МОН 1 вересня представлять деталі

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти готують до нового навчального року дуже позитивну новацію для школярів, їхніх батьків та вчителів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Віцепрем'єр-міністр Федоров та міністр освіти Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, батьків, учителів. Те, що справді допомагатиме», — зазначив глава держави.

Зеленський уточнив, що подробиці новації будуть відомі завтра, 1 вересня.

Нагадаємо, також Зеленськийповідомив , що Україна отримає велику партію броньованих «медеваків».