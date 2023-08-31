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Украина получит партию бронированных «медэваков» — Зеленский

31 августа 2023, 22:31

Украина получит партию бронированных «медэваков» — Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит крупную партию бронированных «медэваков». Фото: ОП Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит крупную партию бронированных «медэваков». Фото: ОП

Сегодня, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в Украину прибудет крупная партия бронированных автомобилей для медицинской эвакуации, так называемых «медеваков». Видео опубликовано на Facebook-странице главы государства.

«Важная новость для передовой: договорено о поставке в Украину бронированных «медэваков», большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось», — сказал он.

Однако Зеленский не указал, от кого именно поступит помощь.

Кроме того, президент рассказал, что прослушал отчет украинской разведки.

«Как всегда на селекторах, были отчеты разведки – ГУР и внешней разведки — о планах оккупантов. Безнадежные у них планы», — резюмировал Владимир Александрович.

Напомним, Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия: «Цель поражена в 700 километрах!».

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