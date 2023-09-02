Краматорськ обстріляли касетними снарядами

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Новини Донбасу

Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Удари нанесені по околиці міста, їх добре відчули мешканці прилеглих житлових кварталів.



У небі були помітні сліди, характерні для касетних снарядів.

Схоже, війська РФ вели обстріл із РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими частинами.



Оновлено. Одна з хвостових частин снаряду застрягла у проїзджій частині. Поруч знаходяться житлові багатоповерхові будинки.

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено могили на кладовищі.

У багатоповерхівці поблизу вибито шибки.

Ще одна хвостова частина снаряду пробила стіну в будинку.

Ще один із хвостовиків від РСЗВ потрапив у двоповерховий житловий будинок. Пробито дах та два поверхи, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



На щастя, на першому поверсі ніхто не живий, а на другомум жінка отримала сильний переляк.