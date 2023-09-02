Краматорськ обстріляли касетними снарядами

Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».
Удари нанесені по околиці міста, їх добре відчули мешканці прилеглих житлових кварталів.
У небі були помітні сліди, характерні для касетних снарядів.
Схоже, війська РФ вели обстріл із РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими частинами.
Оновлено. Одна з хвостових частин снаряду застрягла у проїзджій частині. Поруч знаходяться житлові багатоповерхові будинки.
Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено могили на кладовищі.
У багатоповерхівці поблизу вибито шибки.
Ще одна хвостова частина снаряду пробила стіну в будинку.
Ще один із хвостовиків від РСЗВ потрапив у двоповерховий житловий будинок. Пробито дах та два поверхи, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
На щастя, на першому поверсі ніхто не живий, а на другомум жінка отримала сильний переляк.