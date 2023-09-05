Владимир Зеленский встретился с военными ВСУ на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными в районе Бахмутского направления в Донецкой области. Об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.



«Наши воины на Бахмутском направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи! И очень весомые результаты для Украины: наше движение вперед, уничтожение оккупантов. 93-я отдельная механизированная бригада, 28-я отдельная механизированная бригада, 92-я отдельная механизированная бригада», — написал он.

Зеленский также рассказал, что вместе с генералом Сырским пообщались с командирами и с солдатами, появились дополнительные вопросы для Ставки Верховного Главнокомандующего. Кроме того президент поблагодарил и наградил лучших воинов обороняющих Украину на этом участке фронта.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.