Володимир Зеленський зустрівся з військовими ЗСУ на Бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими у районі Бахмутського напрямку на Донеччині. Про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.



«Наші воїни на Бахмутському напрямку. Міцні українці! Складні завдання! І дуже вагомі результати для України: наш рух уперед, знищення окупантів. 93-тя окрема механізована бригада, 28-ма окрема механізована бригада, 92-га окрема механізована бригада», — написав він.

Зеленський також розповів, що разом із генералом Сирським поспілкувався з командирами та з солдатами, зʼявилися додаткові питання для Ставки Верховного Головнокомандувача. Крім того, президент подякував і нагородив найкращих воїнів обороняючих Україну на цій ділянці фронту.

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