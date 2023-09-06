Сили оборони України продовжують наступ південніше міста Бахмут

Українські війська наступають південніше міста Бахмут у Донецькій області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, зазначивши, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, а також Мелітопольському напрямках.

«На напрямку Роботине–Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — заявив він.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступ південніше міста Бахмут.

Ковальчук розповів, що ЗС РФ несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ, та застосовують резерви.

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