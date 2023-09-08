Пограничники показали, как с помощью FPV-дронов разбили два УАЗа ВС РФ

На Купянском направлении пограничники атаковали FPV-дронами грузовики российских захватчиков. Видео ударов опубликовано на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

«Чего только не случается на фронте. Бойцы «Стального кордона» заставили оккупантов... ходить пешком. На Купянском направлении их дроны подбили два УАЗа врага. Пограничники уверены — до своей могилы захватчики дотопают и ногами», — подписали видео в ГПСУ.

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