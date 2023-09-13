Німеччина передасть Україні 2 пускові установки IRIS-T SLS та 2 установки PATRIOT

Нові пускові установки входять до чергового пакету допомоги ППО від Федеративної Республіки Німеччини. Про це повідомляє урядовий портал партнера України.



Крім чотирьох нових пускових установок, список також доповнять: 86 122 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD (із запасів Бундесверу та промисловості), три РЛС ТРМЛ-4Д, ракети ПАТРІОТ, 46 самохідних зенітних установок, два ЗРК IRIS-T SLM T SLM, ЗРК ПАТРІОТ з запчастинами, 4000 снарядів, боєприпаси для самохідних зенітних установок 500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER та переносні ЗРК СТРІЛА на 2700 осіб.



Нові постачання мають допомогти посилити протиповітряну оборону України, тому що РФ продовжує без зупинки атакувати інфраструктурні об'єкти всієї країни.



Раніше російські окупанти в ніч на 13 вересня вкотре обстрілювали Україну. Одеська та Сумська області були атаковані ударними безпілотниками, ППО знищила 32 ворожі цілі.